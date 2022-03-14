غيابات في قائمة المنتخب وشهد ينتظر وصول المحترفين

2022/03/14 | 11:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعيواصل منتخبنا الوطني بكرة القدم تدريباته في ملعبِ الشعب الدولي، وذلك تحضيراً لمباراةِ زامبيا الوديّة في الثامن عشر من الشهر الحالي، وقبل المواجهتين المُرتقبتين أمام الإمارات في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، ومواجهة سوريا في التاسع والعشرين من الشهر ذاته في اختتامِ التصفياتِ المُؤهلة عن القارة الآسيويّةِ لمونديال قطر 2022 .وشهدت الوحدة الصباحية غياب اللاعب علاء عباس بعد تعرضه لإصابةٍ طفيفةٍ في التدريباتِ منحَ على أثرها الراحة قبل أن يعاودَ الانخراطَ في التدريباتِ المسائيّة وبشكلٍ منفردٍ، بينما غابَ عن التدريباتِ المسائيّة اللاعب محمد قاسم لظرفٍ عائلي خاصٍ.وقال مدرب المنتخب الوطني عبد الغني شهد، في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن"استدعاء 46 لاعباً للقائمة الأولية هي مسألة طبيعية ويمكن ان تتضمن اكثر من ذلك العدد"، مبيناً، أن" المنتخب لديه 11 لاعباً محترفاً و4 لاعبين مع الزوراء اضافة الى اصابة الحارس فهد طالب واصابة ميثم جبار لذا فان العدد المتبقي هو 29 لاعباً ".واضاف شهد، أن " الجميع عازم على تحقيق نتيجة ايجابية وعلينا ان نكون جميعاً بمستوى الحدث لاظهار صورة جميلة عن واقعنا الرياضي وعن العراق في الفترة المقبلة ، مطالباً مساندة اللاعبين في هذه المهمة الوطنية ".ومن المؤمل ان يصل اللاعبون المحترفون للانضمام للتدريبات الجماعية لاسود الرافدين.

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