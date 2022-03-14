مقابلة عن الحرب في أوكرانيا - سعود قبيلات

2022/03/14 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_قبيلات س 1: في ظل لعبة لي الذراع بين روسيا والغرب، كيف ترون تصريح لافروف حول حرب عالمية ثالثة؟ج 1: لا أعتقد أنَّ ما يجري الآن «لعبة ليّ ذراع»؛ بل هو صراع استراتيجيّ وجوديّ.



روسيا، مِنْ جهة، تشعر بأنَّها مهدَّدة في أمنها ووجودها كدولة كبرى موحَّدة..



فحلف الأطلسيّ ظلَّ يتمدَّد باتِّجاهها منذ أواسط تسعينيَّات القرن الماضي إلى أنْ وصل الآن إلى حدودها؛ والغرب الأطلسيّ (وعلى رأسه الولايات المتَّحدة)، مِنْ ......





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