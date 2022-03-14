العصائب: انكار الإقليم تواجد الموساد امر مستغرب ولدينا العديد من الادلة

2022/03/14 | 11:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..استغرب عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي , الاثنين , التصريحات التي اطلقها بعض مسؤولي الإقليم بعدم وجود أي تواجد للموساد الإسرائيلي, مبينا ان الأدلة والواقع تثبت عكس ما ذهب اليه مسؤولو الإقليم.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال السعدي في تصريح لـ […]

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