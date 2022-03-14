2022/03/14 | 11:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف المتحدث باسم الخارجیة سعید خطیب زاده، الاثنين، عن تقديم تحذيرات مسبقة للحكومة العراقية بوجود نشاطات معادية اجنبية ضد المصالح الايرانية دون تجاوب.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال خطيب زاده في مؤتمر صحفي، اننا “حذرنا المسؤولين العراقيين سابقا من أننا لن نقبل أن يكون العراق مركزا لتهديد أمننا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: حذّرنا بغداد مرارًا من استخدام قوى أجنبية العراق كقاعدة لتهديدنا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: حذّرنا بغداد مرارًا من استخدام قوى أجنبية العراق كقاعدة لتهديدنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).