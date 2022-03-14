بالصور:الكاظمي يصل الى اربيل برفقة وزيري الداخلية والدفاع

2022/03/14 | 11:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حطت طائرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى

الكاظمي في مطار اربيل الدولي، صباح

الاثنين، في زيارة للمدينة التي تعرضت

الى قصف صاروخي ايراني.





الكاظمي وصل اربيل ، برفقة عثمان

الغانمي وزير الداخلية، وجمعة ع

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