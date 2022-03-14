ضبط 17 شاحنة محملة بمواد مخالفة في كمرك المنطقة الوسطى

2022/03/14 | 11:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، عن ضبط 17 شاحنة محملة بمواد مخالفة لشروط الاستيراد في المنطقة الوسطى.وذكرت الهيئة في بيان، أن “قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى قام بضبط ١٧ شاحنة تحمل مواد متنوعة مخالفة لضوابط الأستيراد”.وأضافت ان “تفاصيل المواد المحملة على الشاحنات هي (اجهزة ومواد كهربائية، ساعات، […]

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