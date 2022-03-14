صراع التأهل يحتدم بين كربلاء والناصرية

2022/03/14 | 11:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

احتدم الصراع على خطف بطاقة التأهل لدوري الكرة الممتاز بين كربلاء والناصرية بعد تعادل الأول سلبياً خارج قواعده أمس أمام الشرقاط وفوز الثاني بثلاثية نظيفة على السماوة.

ووفقا للنتيجتين المتحققتين أمس، فإن الصدارة بات يتقاسمها كربلاء والناصرية برصيد 41 نقطة لكل منهما مع تبقي جولتين فقط على انتهاء المنافسات.

وفي بقية نتائج مباريات الأمس حقق البيشمركة فوزاً كبيراً على ضيفه ديالى برباعية نظيفة، بينما انتزع الصناعات الكهربائية ثلاث نقاط ثمينة من مواجهته أمام فريق الحسين بتغلبه عليه بهدف نظيف، وحسم التعادل الإيجابي «1-1» لقاء البحري وغاز الشمال.

وتبدو حظوظ كربلاء هي الأوفر للظفر ببطاقة التأهل، لاسيما أن مباراتيه المقبلتين ستقامان في ملعبه وبين أنصاره، عكس منافسه المباشر الناصرية الذي سيلعب خارج قواعده أمام غاز الشمال بينما سيكون اللقاء الأخير هو الحاسم بين كربلاء والناصرية في ملعب الأول.

بدوره يمتلك البيشمركة حظوظاً ضئيلة بالتأهل لكنه يسعى إلى التمسك بها لغاية اللحظات الأخيرة، خصوصاً أنه يبتعد بفارق نقطتين فقط عن متصدري المجموعة.

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