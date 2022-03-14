إدارة الزوراء: مواجهة الشارقة بمثابة النهائي

2022/03/14 | 11:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حيدر كاظم

أجرى نادي الزوراء أول وحدة تدريبية مساء أمس بعد الوصول إلى الأراضي الإماراتية، تحضيراً لملاقاة الشارقة غداً الثلاثاء ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لمرحلة المجموعات.

وقال الناطق الإعلامي لنادي الزوراء في تصريح خص به (الصباح): إن فريقه خاض أمس وحدة تدريبية مسائية تحت قيادة المدرب أيوب أوديشو، بحضور جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة الرسمية.

وأضاف عبد الرحمن رشيد أن لاعبي النوارس عازمون على تقديم أفضل مستوياتهم الفنية والبدنية، وينظرون إلى لقاء الغد بمثابة مباراة نهائية، لا سيما أنه لا يوجد تعويض في حال الخسارة، حسب نظام المسابقة الذي ينص على تأهل الفائز من مواجهة واحدة فقط.

وتابع أن الوضع في البطولة الآسيوية يختلف كثيراً عن الدوري المحلي، والنتائج السلبية لن تؤثر في معنويات اللاعبين أمام الفريق الإماراتي الذي يعد من أبرز الأندية في بلاده، إذ يحتل المركز الثالث برصيد (36 نقطة)، ويضم في صفوفه عناصر جيدة من المحليين والمحترفين وأبرزها المهاجم كايو لوكاس وبرنارد وغوستافو من البرازيل، والغيني عثمان كامارا والكونغولي بين مالانغو والاوزبكي شكوروف، وبالتالي على الورق فإن الشارقة يعد المرشح الأقوى لاجتياز الملحق القاري، بحكم إقامة المباراة في ملعبه وأمام جماهيره وخبرته في المسابقات الآسيوية، ولكن في المقابل فإن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل، وستلعب ظروف المباراة دوراً كبيراً في تحديد هوية الفائز.

وأوضح رشيد أن الجهاز الفني بقيادة المدرب أيوب أوديشو درس المنافس جيداً وتعرف على نقاط القوة والضعف لديه بعد متابعة العديد من مبارياته في الدوري، وبدوره سيحدد الخطة المناسبة لإيقاف خطورة الخصم، مبيناً أن الكرة أصبحت الآن في أقدام اللاعبين الذين عليهم أن يقدموا الأداء المثالي الذي يليق بسمعة النوارس، بغية العودة ببطاقة العبور إلى المسابقة الآسيوية.

يذكر أن قائمة الزوراء لملاقاة الشارقة الإماراتي تضم جلال حسن وعلاء كاطع وعلي ياسين والموريتاني الحسن احويبيب وأحمد حسن مكنزي وعباس قاسم والجزائري أسامة بولتواق وعباس قاسم وحسام كاظم والسوري زاهر ميداني وعلاء مهاوي وحيدر أحمد ومحمد صالح وأحمد فاضل ومهدي كامل ومحمد رضا ومؤيد عبد الباسط وسعد عبد الأمير ومازن فياض وزين العابدين سلام والجزائري لهواري طويل وأحمد سرتيب واللبناني محمد قدوح.

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