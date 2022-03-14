تثبيت التوقيت الصيفي يثير الجدل في أمريكا..ما السبب؟

2022/03/14 | 11:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ التوقيت الصيفي في غالبية أنحاء العالم خلال شهر مارس/آذار.وإليكم خمس حقائق أساسية يجب معرفتها عن كيفية تحديد الوقت.

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