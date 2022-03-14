الديمقراطي يطرح خيارين لتمرير رئيس الجمهورية داخل البرلمان

2022/03/14 | 11:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين ، عن إمكانية تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية ، لافتا إلى أن المكلف ريبر أحمد سيمرر باريحية داخل مجلس النواب .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك خيارين لتمرير رئيس الجمهورية […]

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