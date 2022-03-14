الحراس الأمنيون يتظاهرون أمام الحقول النفطية بعموم العراق ويعلنون خطوات تصعيدية

2022/03/14 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الحراس الأمنيون، اليوم الإثنين، التظاهر أمام الحقوق النفطية في عموم العراق، للمطالبة بحقوقهم وتطبيق المادة 67 من موازنة 2021.

وأكد الحراس، بحسب ما نقل عنهم مراسل (بغداد اليوم)، أن "تطبيق المادة (67) من قانون الموازنة الخاصة بتحويل عقود الحراس الأمنيين الى وزارة النفط مطلب شرعي وقانوني ودستوري".

وقالوا، إنهم "سينفذون خطوات تصعيدية بعدة طرق ومنها الإضراب والاعتصام امام الحقول النفطية كافة وبطرق مختلفة".

وطالبوا، وزير النفط إحسان عبدالجبار اسماعيل، ومدراء الوزارة ورؤساء الشركات النفطية، بـ"الإسراع في تطبيق قانون الموازنة وتنفيذ المادة (67) الخاص بتحويل كافة العقود الحراس الأمنيين الى وزارة النفط بدون مماطلة وتسويف للمطالب الدستورية والقانونية بعد سنوات عديدة من الظلم والتهميش والاقصاء وتقديم جرحى وشهداء وتضحيات كثيرة من أجل حماية ثروة النفطية في كافة المحافظات العراق"، على حد وصفهم.

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