مرجع ديني يوجه رسالة للعشائر العراقية تخص نزاعاتهم

2022/03/14 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

دعا المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي، اليوم الاثنين، العشائر العربية في العراق الى تحكيم العقل والحكمة بدلا من الدخول في نزاعات عشائرية واستخدام الأسلحة التي تقتل الناس.

وقال الطائي في بيان، تلقته (بغداد اليوم) "لقد آلمنا ما سمعناه من نزاع عشائري تستخدم فيه اسلحة نارية فتاكة وهي تؤدي الى قتل البعض واصابة آخرين، والمشكلة لا تستدعي هذا الحشد والتسليح، بقدر ما تستدعي تحكيم العقل والضمير والوجدان، وهي مفاتيح حل لكل معضل، ولكن تغليب الهوى والنفس الأمارة بالسوء هو ما يدفع العقل الى الانزواء".

ونصح الطائي العشائر "عليكم بمن تعبدون وبمن توالون وبمن تحبون الاقلاع عن هذا المشهد والرجوع لأعرافكم العشائرية القيمة في حل ذلك بما يرضي الله ورسوله والائمة المعصومين".

وأضاف "أعلموا بان القاتل والمقتول في النار ولا نريد لكم هذه النتيجة لأنكم منا ومؤمنون، ومن حكَّم عقله فقد أمات هواه ونزغ شيطانه".

وتابع "لا تجعلوا سمعتكم على كل لسان الا لسان الحق الذي يثمن افعالكم في الصلح وتسوية الأمر.



هذا من حقكم علينا، ومن حقنا عليكم هو اطاعة أمرنا لأن فيه خيركم الدنيوي والأخروي، وفي الختام السلام على من اتبع الهدى وقبر الهوى والضلال، اللهم صل على أشرف خلقك محمد وآله وأجعلهم ممن يستمعون الكلام ويتبعون احسنه".

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