2022/03/14 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأثنين، بمقتل فتاة تعمل بـ"نادٍ ليلي" في شارع السعدون وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز: إن "عملية القتل تمت عندما كانت الفتاة مع سائق تكسي وقام السائق بالنزول الى الاسواق وفي هذه الفترة ترجل شخص يحمل مسدس واطلق النار عليها ما اسفر عن مقتلها في الحال ولاذ بالفرار".

وأضاف، "تم نقل الجثة الى مستشفى الشيخ زايد والتحفظ على سائق التكسي واتخاذ اجراءات اصولية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجهول يجهز على فتاة تعمل بـ'نادٍ ليلي' وسط بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجهول يجهز على فتاة تعمل بـ'نادٍ ليلي' وسط بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).