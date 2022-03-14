روسيا تحظر إنستغرام على المواطنين

2022/03/14 | 11:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أبلغت الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات في روسيا، مستخدمي تطبيق إنستغرام، بأن الخدمة ستتوقف من منتصف ليل الأحد، بعد إعلان الشركة المالكة “ميتا بلاتفورمز” الأسبوع الماضي أنها ستسمح لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في أوكرانيا بنشر رسائل مثل “الموت للغزاة الروس”.وحثت رسالة بالبريد الإلكتروني من هيئة “روسكومنادزور” الحكومية السكان على نقل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة […]

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