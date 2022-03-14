مقتل فتاة تعمل في ناد ليلي وسط بغداد

2022/03/14 | 11:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل فتاة من قبل شخص مجهول الهوية باطلاق النار عليها وسط العاصمة بغداد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المصدر لوكالة /المعلومة/، إن “فتاة تعمل في ناد ليلي في شارع السعدون وسط العاصمة، تم قتلها من قبل شخص مجهول الهوية عندما كانت مع […]

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