الاطار : ما جرى في الإقليم لاعلاقة له بالحراك السياسي .. كل له شأنه

2022/03/14 | 11:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد الصيهود , الاثنين , ان ما جرى من استهداف في إقليم كردستان لاعلاقة له بالحراك السياسي سواء على صعيد القوى السياسية المتحاورة او الجانب الإيراني.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الصيهود في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

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