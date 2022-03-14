ضبط 17 شاحنة تحمل مواد مخالفة للاستيراد قادمة من اربيل

2022/03/14 | 11:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

اعلنت هيئة الجمارك، اليوم الاثنين، عن ضبط 17 شاحنة تحمل مواد مختلفة مخالفة لتعليمات وضوابط الاستيراد النافذة، مبينة أن الارسالية كانت قادمة من محافظة أربيل.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "عملية الضبط نفذت باشراف رئيس الهيئة شاكر الزبيدي، ووفقا للتحريات في سيطرة الشعب شمال العاصمة بغداد" مبيناً أن "الارسالية المضبوطة كانت قادمة من محافظة اربيل ".

وقال المدير العام شاكر الزبيدي، بحسب البيان، انه "تم اصدار تعليمات لدعم وتفعيل دور التحريات بالهيئة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الاخير"، مؤكدا ان "دور التحرير والتحقيق في المادة الجمركية بأحكام وإجراءات خاصة، إذ تعتبر مرحلة مهمة في مسار ضبط الجريمة الجمركية".

وأضاف أن "دعم وزير المالية علي علاوي للجمارك يتضح من خلال توسيع صلاحيات الجمارك والأشخاص المكلفين بمعاينة الجرائم الجمركية مع منحهم سلطات فعالة بغرض الحد منها والتصدي لها، زيادة على الإجراءات المعمول بها سابقا بموجب القواعد العامة تضمنها ، مما يضفي على إجراءات المعاينة في المادة الجمركية ميزة الصلاحية بين القانون الجمركي والقانون الجزائي الإجرائي العام".

وأشار إلى أن "محاولات ادخال مواد مخالفة للقانون والتعليمات النافذة غير انه يصنف بعمليات التهريب والتهرب الجمركي، كذلك انه عمل مخالف للأمن الوطني والاقتصادي وسبب رئيس في تفشي الامراض والاعمال غير المشروعة"، مشدداً أن "الهيئة ماضية باتخاذ اجراءات صارمة لمكافحة كل انواع الجريمة الجمركية".

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