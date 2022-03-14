ايران: أي مؤامرة لن تمر دون رد

2022/03/14 | 11:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير الداخلية الإيراني احمد وحيدي، ان اي اعتداء ومؤامرة من قبل الاعداء ضد البلاد لن يمر دون رد، وسيتم التصدي لهم بحزم.وقال وحيدي في تصريحات صحفية، ان “المسؤولين الاميركيين اعترفوا للمرة الاولى بانهم فرضوا اكبر اجراءات الحظر ضد ايران بهدف ممارسة الضغوط القصوى عليها لكنهم فشلوا في ذلك”.وأضاف، ان “العدو اليوم […]

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