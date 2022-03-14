سير زيلينسكي إلى مستشفى لزيارة جنود مصابين.. ما رسالته إلى بوتين؟

2022/03/14 | 11:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مقطع فيديو - لا يمكن لـCNN التحقق من موعد أو مكان حدوثه - وهو يسير إلى مستشفى ليزور جنودًا مصابين.فما هي الرسالة التي قد تبعثها هذه اللحظة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ العقيد المتقاعد والمحلل العسكري في CNN، سيدريك لايتون، يعلق على ذلك.

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