2022/03/14 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، إخماد حريق اندلع داخل صهريج للنفط في البصرة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان " مفارزنا في مركز دفاع مدني الزبير تمكنت بإسناد مفرزة من إطفاء النفط من إخماد حادث حريق اندلع بصهريح محمل بــ ( 36000 ) الف لتر من مادة النفتة في منطقة الشعيبة بقضاء الزبير بسبب الضغط العالي لمادة النفتة المحملة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير تم إخماد النيران المندلعة والحد من توسعها".

واضافت ان "الحادث أسفر عن إصابة سائق العجلة بحروق طفيفة تم نقله على إثرها إلى المستشفى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخماد حريق اندلع داخل صهريج للنفط في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخماد حريق اندلع داخل صهريج للنفط في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).