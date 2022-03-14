التجارة تصدر تحذيراً لوكلاء المواد الغذائية يخص حصص المواطنين

2022/03/14 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، تحذيراً لوكلاء المواد الغذائية يخص حصص المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنها "توجه وكلاء المواد الغذائية والطحين لاستلام حصص المواطنين المقررة خلال 48 ساعة من مواقع التجهيز وفي خلاف ذلك ستتخذ الوزارة اجراءات بحق الوكلاء المتخلفين عن الموعد المقرر بسحب وكالتهم ".

وأضافت انه "في الوقت ذاته للمواطنين الكرام الاسراع باستلام حصصهم من الوكلاء وخلال مدة ثلاثون يوما وخلاف ذلك ستتخذ الوزارة اجراءات بتدوير حصة المواطن وارجاعها للمخازن ".

ودعت الوزارة في بيانها إلى "المواطنين والوكلاء بالالتزام بما جاء بالتنويه، وللاستفسار او تقديم الشكاوى بهذا الخصوص الاتصال بالأرقام الساخنة المدرجة ادناه او عبر خدمة رابط راقبني".

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