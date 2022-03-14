البصرة تدق ناقوس الخطر: ملوحة شط العرب اعلى من المسموح به

2022/03/14 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حذرت مديرية ماء محافظة البصرة، الاثنين، من ان نسبة الملوحة في شط العرب أصبحت اعلى من المسموح به للاستهلاك البشري.وقال مسؤول شعبة التنفيذ في مديرية ماء البصرة نزار ناصر لعيبي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “نسب الملوحة بمياه شط العرب عند مدينة البصرة، تصل خلال فصل الصيف، بين 5,2 ألف إلى خمسة […]

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