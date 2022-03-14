متظاهرو تشرين يتجمعون امام مجلس القضاء للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي العزيزية

2022/03/14 | 12:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تجمع العشرات من متظاهري تشرين، اليوم الاثنين، امام مقر مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي العزيزية.وقال مصدر مطلع لوكالة ايرث نيوز، ان “قرابة 300 من متظاهري تشرين تجمعوا امام مقر مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي العزيزية”.وأضاف المصدر ان “اعداد المتظاهرين بتزايد اذ مازالوا يتوافدون الى مكان التجمع”، مبيناً […]

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