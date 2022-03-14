الكاظمي يلتقي بارزاني في أربيل

2022/03/14 | 12:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الكاظمي، التقى في أربيل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني".

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى اربيل ، اليوم الاثنين، على رأس وفد أمني يضم وزيري الداخلية عثمان الغانمي والدفاع جمعة عناد، وكان في استقبالهم رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني.

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