تحذير من خطر سقوط محطة الفضاء الدولية بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا

2022/03/14 | 12:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..طالبت وكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس” الغرب برفع العقوبات المفروضة على مؤسسات تابعة لها، محذرة من أن هذه الإجراءات العقابية قد تؤدي إلى تحطم محطة الفضاء الدولية.ونشر مدير “روس كوسموس” دميتري روغوزين على قناته في تطبيق “تيليغرام” اليوم السبت خريطة تظهر الأماكن المحتملة لسقوط المحطة الفضائية التي يصل وزنها 500 […]

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