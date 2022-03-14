ضبط 17 شاحنة تحمل مواد متنوعة مخالفة لضوابط الأستيراد

2022/03/14 | 12:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة الجمارك ،اليوم الاثنين، عن ضبط 17 شاحنة تحمل مواد مختلفة مخالفة لتعليمات وضوابط الاستيراد النافذة، مبينة أن الارسالية كانت قادمة من محافظة أربيل.

وبينت الهيئة في بيان ، تفاصيل المواد المحملة على الشاحنات وهي ( اجهزة ومواد كهربائية +ساعات +الواح تحفية + مواد احتياطية +ملابس+سيراميك +انابيب اوكسجين و مواد متنوعة اخرى ).

وأضاف البيان انه تم تنظيم محاضر اصولية بالمضبوطات برفقة واشراف مدير المنطقة الوسطى وبالتعاون مع الأجهزة الساندة من شرطة واستخبارات الكمارك تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل .

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