بالفيديو.. الكاظمي يصل أربيل برفقة وفد أمني لبحث تداعيات الهجوم الصاروخي

2022/03/14 | 12:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الاثنين، الى أربيل برفقة وفد أمني رفيع.

وكان في استقبال الكاظمي والوفد المرافق له والذي ضم وزير الدفاع جمعة عناد ووزير الداخلية عثمان الغانمي، كان في استقباله رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني.

ومن المقررأن يجري الكاظمي خلال الزيارة، سلسلة لقاءات مع قيادات الاقليم بهدف مناقشة تداعيات القصف الصاروخي الايراني الذي استهدف اربيل فجر يوم الأحد في حين ذكرت مصادر ان الكاظمي سيتفقد موقع القصف.

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