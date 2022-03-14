اليمن: الاعدامات السعودية تحمل ابعادا سياسية وطائفية مقيتة

2022/03/14 | 12:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الاثنين، أقدام النظام السعودي على اعدام 81 شخصا من الابرياء بينهم يمنيون، فيما أكدت أن جريمة الإعدام ابعادا سياسية وطائفية مقيتة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير في تصريح لـ/المعلومة/، إن “أقدام النظام السعودي على اعدام […]

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