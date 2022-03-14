بغداد لواشنطن: سنحصن العراق من أي اعتداءات

2022/03/14 | 12:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقّى رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي، اتصالاً هاتفياً من وزير

خارجية الولايات المتحدة الأمريكية

أنتوني بلينكن.

وجرى اثناء الاتصال مناقشة العلاقات

الثنائية وتطورات الاحداث، حيث أكد

الوزير بلنكين تضام

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