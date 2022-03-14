2022/03/14 | 12:17 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تلقّى رئيس مجلس الوزراء مصطفى
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الكاظمي، اتصالاً هاتفياً من وزير
خارجية الولايات المتحدة الأمريكية
أنتوني بلينكن.
وجرى اثناء الاتصال مناقشة العلاقات
الثنائية وتطورات الاحداث، حيث أكد
الوزير بلنكين تضام
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد لواشنطن: سنحصن العراق من أي اعتداءات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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