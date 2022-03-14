2022/03/14 | 12:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خبير الأرصاد الجوية العراقية،

صادق العطية، من أمطار خفيفة تعقبها

موجة رياح وغبار في مناطق متفرقة من

البلاد، خلال الأيام المقبلة، يصاحبها

انخفاض بدراجات الحرارة.

وذكر العطية، في منشور له على صفحته

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