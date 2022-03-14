كربلاء على المحك .. تنافس حاد بين 3 فرق لنيل البطاقة المؤهلة الثانية للدوري العراقي الممتاز

2022/03/14 | 12:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت، يوم امس الاحد، خمس مواجهات لدوري

الدرجة الاولى لكرة القدم وذلك لحجز

البطاقة الثانية المؤهلة للدوري

العراقي الممتاز.

وتعادل فريق نادي "الشرقاط" مع المتصدر

فريق "كربلاء" 1-1 ، وفاز فريق "الناصرية"

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