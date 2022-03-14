دولة القانون لـ(ايرث نيوز): رئاستا الجمهورية والوزراء لن تمرران من دون أغلبية سياسية

2022/03/14 | 12:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، ان رئاستي الجمهورية والوزراء لن تمرران من دون أغلبية سياسية.وقال النائب عن الائتلاف محمد الشمري في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “المباحثات والمفاوضات بين الإطار التنسيقي وبقية القوى السياسية ما زالت مستمرة من اجل تشكيل التحالفات”.وأضاف الشمري، ان “رئاستي الجمهورية والوزراء لن تمرران من دون […]

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