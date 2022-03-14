أستراليا وهولندا تتخذان إجراءات قانونية ضد روسيا في

2022/03/14 | 12:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت أستراليا وهولندا، الاثنين، إنهما بدأتا إجراءات قانونية مشتركة ضد روسيا في منظمة الطيران المدني الدولية بشأن إسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية رقم "ام اتش17" قبل ثماني سنوات.

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