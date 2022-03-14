صحفي يصف من سرير المستشفى الهجوم الروسي الذي قضى على زميله الأمريكي بأوكرانيا

2022/03/14 | 12:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يصف الصحفي خوان أريدوندو تعرضه لإطلاق نار من قبل القوات الروسية بينما كان يمرون بسيارة عبر نقطة تفتيش في إربين بأوكرانيا، بينما كان في طريقه لتصوير لاجئين يغادرون المدينة.لم يكن يعرف في ذلك الوقت أن زميله الصحفي برينت رينو قد قتل في الهجوم.

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