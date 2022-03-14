قارة القطب الجنوبي رأس جسر للانطلاق إلى كواكب أخرى

2022/03/14 | 12:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن رائد الفضاء الروسي، سيرغي دود سفيرتشكوف أن مشاركة رواد الفضاء في البعثات العلمية إلى أنتاركتيكا ستساعدهم في التحضير للرحلات الفضائية إلى كواكب أخرى.وذلك لأن هناك ظروفا قاسية خاصة تشبه ظروف الكواكب الأخرى.يذكر أن رائد الفضاء الروسي، سيرغي كود سفيرتشكوف، كان قد شارك في بعثة النيازك التي أجراها العلماء […]

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