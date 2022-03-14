وفقاً لنظام المحاصصة.. نائب يكشف آلية تشكيل اللجان البرلمانية واختيار اعضائها - عاجل

2022/03/14 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

كشف عضو مجلس النواب، أمير المعموري، اليوم الإثنين، عن آلية تشكيل اللجان البرلمانية واختيار أعضائها.

وقال المعموري، لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم تشكيل لجنة لتحديد مهام اللجان البرلمانية وذلك بعد إعادة تنظيمها، حيث صوت البرلمان عليها وعلى عدد اللجان المقرر تشكيلها داخل مجلس النواب".

وأضاف، أنه "بحسب الاتفاق فأن هنالك مستقلين اثنين في كل لجنة لتمثيلهم"، مبدياً "اعتراضه على هذه الآلية كونها تمثل نوعا من المحاصصة".

وتابع: "ما أردناه هو أن يوزع الأعضاء حسب الخبرة والكفاءة إلا أن الموضوع أكبر مما نتجه له كون التوافقات السياسية ولغة مجلس النواب هي لغة أرقام".

وأكد، على أن "اللجان البرلمانية يجب أن تقوم بعملها الرقابي الذي يساهم في تأدية النائب لدوره الرقابي خدمة للمواطنين".

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