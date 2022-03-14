القبض على متهمين بسرقة اسلاك كهرباء الشبكة الوطنية في النجف

2022/03/14 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف الاشرف

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهمين اثنين، قاما بسرقة اسلاك شبكة الكهرباء الوطنية في ناحية النور.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قسم مكافحة اجرام النجف /شعبة المهدي/، تمكنت من القاء القبض على متهمين يقومان بسرقة اسلاك شبكة الكهرباء الوطنية في ناحية النور".

وأضافت، ان "السرقة تسببت بانقطاع الكهرباء في بعض المناطق على الفور اوعز قائد شرطة النجف العميد الحقوقي باسم مجيد فيصل بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة اجرام النجف ومدير شعبة مكافحة اجرام المهدي وثله من ضباط ومنتسبي الشعبة وبعد جمع المعلومات ونصب الكمائن تم القاء القبض على السراق بالجرم المشهود وضبط بحوزتهم المواد المسروقة".

وبينت" تم احاله المتهمين للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

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