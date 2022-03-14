رئيس مجلس القضاء يصدر توجيهاً بشأن الحقوقيين في ذي قار

2022/03/14 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الإثنين، بشأن الحقوقيين في محافظة ذي قار.

وذكر إعلام القضاء الأعلى، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "زيدان، استقبل، اليوم الاثنين الموافق 14 /3 /2022 وفد اتحاد الحقوقيين من محافظة ذي قار".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا التعاون بين القضاء واتحاد الحقوقيين لمعالجة الإشكاليات التي تواجه الحقوقي أثناء عمله في المحاكم"، مشيراً إلى أن "رئيس المجلس أوعز بمعالجتها".

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