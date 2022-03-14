2022/03/14 | 12:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك ممثل وفد كييف للمفاوضات مع روسيا، اليوم الاثنين، بدء الجولة الرابعة من المحادثات الروسية الأوكرانية عبر تقنية فيديو كونفرنس.وقال بودولياك إن الجولة الحالية ستتناول قضايا “وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية والضمانات الأمنية”، مضيفا أن الحوار سيكون “صعبا”.وأمس الأحد أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف […]

ظهرت المقالة عبر تقنية فيديو كونفرنس..



انطلاق الجولة الرابعة من المحادثات الروسية الأوكرانية أولاً على ايرث نيوز.

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