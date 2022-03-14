2022/03/14 | 12:25 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اطلاق مشاريع لدعــم الفنانين في تجمع العمالقة بالديوانية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5UYZqmgGjPI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اطلاق مشاريع لدعــم الفنانين في تجمع العمالقة بالديوانية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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