2022/03/14 | 12:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5UYZqmgGjPI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اطلاق مشاريع لدعــم الفنانين في تجمع العمالقة بالديوانية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اطلاق مشاريع لدعــم الفنانين في تجمع العمالقة بالديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).