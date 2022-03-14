الكمارك تضع “خطة شاملة” لمكافحة التهريب في العراق

2022/03/14 | 12:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، عن وضع خطة شاملة لمكافحة عمليات التهريب في العراق.وذكرت الهيئة في بيان، أن “مدير عام الهيئة شاكر الزبيدي قام بوضع خطة شاملة و رصينة للحد من عمليات التهرب من دفع الرسوم الكمركية و التهريب و تضييق الخناق على المهربين في عموم العراق”.وأضافت انه “تم “وضع عدد […]

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