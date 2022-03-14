فائق زيدان يصدر توجيها لمعالجة إشكاليات الحقوقيين

2022/03/14 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ،اليوم الاثنين، توجيها لمعالجة إشكاليات الحقوقيين.

وفي بيان لمجلس القضاء، قال ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل وفد اتحاد الحقوقيين من محافظة ذي قار”.

واضاف أن “الجانبين بحثا التعاون بين القضاء واتحاد الحقوقيين لمعالجة الإشكاليات التي تواجه الحقوقي أثناء عمله في المحاكم”، مشيرا الى ان “رئيس المجلس أوعز بمعالجتها”.

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