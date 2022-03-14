رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يلتقي مسعود البارزاني في أربيل

2022/03/14 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل.

وفي بيان مقتضب للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء قال ، ان “الكاظمي، التقى في أربيل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني”.

هذ ويذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل إلى اربيل ، اليوم الاثنين، على رأس وفد أمني يضم وزيري الداخلية عثمان الغانمي والدفاع جمعة عناد، وكان في استقبالهم رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني.

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