توقعات برلمانية بحسم تسمية اعضاء اللجان النيابية نهاية الأسبوع الجاري

2022/03/14 | 12:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..توقع النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري ، الاثنين ، حسم تسمية عضوية اللجان النيابية الدائمة نهاية الأسبوع الجاري ، مبينا أن توزيع اعضاء اللجان النيابية يعتمد بالدرجة الأساس على نسبة تمثيل كل كتلة سياسية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الشمري في تصريح لـ/المعلومة/، إن […]

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