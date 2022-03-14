الاطار يطلب من جعفر الصدر الجلوس معه لـ”وضع النقاط على الحروف”

2022/03/14 | 12:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو الاطار التنسيقي النائب السابق جاسم محمد، الاثنين، عن وجود تردد من قبل جعفر الصدر لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، مبينا ان الصدر مطالب بالجلوس مع الاطار التنسيقي قبل القبول فيه كرئيسا للوزراء.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال محمد في تصريح لـ/المعلومة/ ان “جعفر الصدر مازال متخوفا ومترددا […]

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