والد ميسي يتواصل مع إدارة برشلونة من أجل عودة نجله للفريق

2022/03/14 | 12:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بدأ جهوده للعودة إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وقال الصحفي الإسباني الموثوق جيرارد روميرو، إن خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، قد اتصل ببرشلونة من أجل عودة نجله للفريق.وأضاف روميرو عبر حسابه على “تويتر”، أنه من المتوقع […]

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