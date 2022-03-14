ثلاث فرق جماهيرية تحضر الليوث للاستحقاقات المقبلة

2022/03/14 | 12:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار اكد المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب قحطان المالكي، ان الفريق سيخوض مجموعة من المباريات امام الفرق الجماهيرية في الدوري العراقي لرفع جاهزية اللاعبين استعدادا للاستحقاقات المقبلة.وقال المالكي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" منتخب الشباب سيواجه فرق الطلبة والزوراء والشرطة خلال الفترة المقبلة بعد تعذر إقامةِ البطولة الرباعيّة التي تم تأجيلها إلى إشعارٍ آخر "، لافتا الى ان" الفريق اجرى مجموعة من المباريات التجريبية خلال معسكر تركيا، ومواجهة فرق الدوري العراقي تأتي بتوجيه من الجهاز الفني بقيادة المدرب عماد محمد للمعرفة مستوى اللاعبين ومدى تفاعلهم مع اللاعب الاجنبي والمحلي ".واضاف المالكي ان: المنتخب اجرى وحدة تدريبية على ملعب امانة بغداد بعد التوقف الذي تم بسبب ارتباط اللاعبين بانديتهم المشاركة في منافسات الدوري المحلي، وتم التركيز خلال الوحدة التدريبية على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين".وتابع المالكي " سيلتحق يوم السابع عشر من الشهر الحالي اللاعبين الجدد الذي تم اختيارهم من قبل المدرب وهم كلٌ من يوسف الإمام من نادي مالمو السويدي، وهاني حيدر من نادي تيلبورغ السويدي، ومنتظر ماجد من نادي فاربيرغ السويدي، فضلاً عن اللاعبين الاي علي لاعب غوتيبورغ السويدي وبلند ازاد لاعب غرافشاب الهولندي ليكون عدد المحترفين خمسة في صفوف المنتخب.

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