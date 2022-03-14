انطلاق عملية امنية مباغتة في محيط قرى” بني زيد” بديالى

2022/03/14 | 12:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أفاد مصدر امني، الاثنين، بانطلاق عملية امنية مباغتة في محيط قرى بني زيد جنوب غرب محافظة ديالى.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان “قوات امنية مشتركة بدات عملية مباغتة في محيط قرى بني زيد(27كم جنوب شرق بعقوبة) لتعقب خلايا داعش الارهابي بعد هجومها […]

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