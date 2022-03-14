ايران: حذرنا العراق بعدم قبول أن يكون مركزا لتهديد أمننا ومصالحنا

2022/03/14 | 12:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية

سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، إن

بلاده حذرت المسؤولين العراقيين بعدم

قبول أن يكون العراق مركزا لتهديد أمن

ايران ومصالحها.

وقال زاده في مؤتمر صحفي، انه "يجب على

ال

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