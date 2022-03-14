2022/03/14 | 12:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر علماء من أن الوباء "لم ينته حتى

الآن" وأن القارة الأوروبية قد تتعرض

لموجة سادسة من كوفيد-19، وفق ما ذكرت

صحيفة "الغارديان".

وتعرض الوزراء في المملكة المتحدة

لاتهامات بإهمال الوباء بعد إلغاء

برامج

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